Er ist ein Mann der leisen Töne. Einer, der seine Worte mit Bedacht wählt. Einer, dem der Austausch auf Augenhöhe wichtig ist. Ein Berufsanfänger müsse mit ihm genauso reden können wie andersherum, sagt Burkhard Metzger. Konstruktiv und offen sagen, was man denkt und dem anderen nicht nach dem Mund reden – selbst wenn es der Polizeipräsident ist. So soll das von Respekt geprägte Miteinander im Polizeipräsidium Ludwigsburg auch sein, wenn der Chef sich an diesem Freitag in den Ruhestand verabschiedet.