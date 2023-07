1 Die Polizei nimmt auch Radfahrer immer wieder genauer unter die Lupe (Archivbild). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Polizei hat einen Tag lang die Radfahrer in Stuttgart unter die Lupe genommen. Dabei wurden nicht nur sieben gestohlene Bikes entdeckt.









Vermisst jemand sein Mountainbike? Die Polizei hat am Dienstag gegen 18 Uhr ein solches auf dem Schlossplatz sichergestellt. „Ein 22-Jähriger ist damit vor dem Königsbau herumgefahren und hat nicht so recht erklären können, dass ihm das wirklich gehört“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Offenbar hatte der einschlägig bekannte Verdächtige es kurz zuvor in der Nähe gestohlen. Nur der Besitzer des BTwin-Bikes ist noch unbekannt.