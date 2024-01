Polizeikontrolle in Ostfildern: Pizzabote will zu Fuß fliehen

1 Bei einer Polizeikontrolle versuchte ein 32-Jähriger zu fliehen. Foto: dpa/Bodo Marks

Als sein Auto in eine Verkehrskontrolle gerät, steigt ein Pizzabote aus und rennt los. Die Polizisten holen den 32-Jährigen in Ostfildern (Kreis Esslingen) aber ein. Nun sieht der Lieferdienstmitarbeiter einer Strafanzeigen entgegen.











Nicht erfolgreich verlief der Fluchtversuch eines Pizzaboten vor der Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Nach Angaben eines Pressesprechers wollten Beamte das Auto, in dem der 32-Jährige unterwegs war, am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in der Straße „In den Holzwiesen“ in Ostfildern auf dessen Fahrtüchtigkeit überprüfen. Der Mann stieg offenbar aus dem angehaltenen Auto und rannte los.