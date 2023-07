1 Gefunden! Polizeihund Nikita mit ihrem Hundeführer Wolfgang Leibbrand. „Zählen kann sie noch nicht“, sagt der Polizist. Foto: /Simon Granville

Beim Präsidium Ludwigsburg gibt es unter den 30 Vierbeinern eine besonders geschulte Hündin. Was unterscheidet sie und andere Schnüffler?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Statt fetter Bonuszahlungen bekommt Nikita einen gelben Ball an einem Seil. Den packt Wolfgang Leibbrand immer dann aus, wenn sie wieder mal Geld gefunden hat. Nikita ist eine belgische Schäferhunddame und einer von sechs Spürhunden der Polizei in Baden-Württemberg, die Banknoten erschnüffeln können. Dass ihr Riechorgan funktioniert, beweist Nikita an diesem Mittag. Es dauert nur ein paar Sekunden und die Hundedame drückt ihre Schnauze auf die Mettalverkleidung, in der ein Bündel aus 50-Euro-Scheinen versteckt ist. Mitte Februar hat das Innenministerium ein Pilotprojekt gestartet, jeweils ein Vierbeiner in den Präsidien Freiburg, Mannheim, Offenburg, Ravensburg, Ulm und Ludwigsburg, wo Nikita angestellt ist, wurde in einem zweiwöchigen Lehrgang weitergebildet.