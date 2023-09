Polizeieinsatz in Wolfschlugen

1 Ein Polizeibeamter mit spezieller Schutzausrüstung bei besonderen Bedrohungslagen (Archivbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Polizeieinsatz in der Gemeinde Wolfschlugen im Kreis Esslingen: Ein Mann gibt bei der Rettungsstelle an, eine Schusswaffe einsetzen zu wollen.









Ein wirrer Anrufer über Notruf 112 bei der Rettungsleitstelle hat am Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) ausgelöst. Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind in der Mittagszeit mit Amokschutzausrüstung ins Ortszentrum angerückt, weil der Mann angekündigt hatte, jemanden „abzuknallen“.