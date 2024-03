1 Eine Frau hatte den Mann beobachtet und die Polizei alarmiert. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Ein Mann soll am Freitag in Ulm-Jungingen aus einem Transporter heraus Kindern Süßigkeiten angeboten haben. Der konnte schnell ermittelt werden.











Aus einem Lieferwagen heraus soll ein Mann in Ulm Kindern Süßigkeiten angeboten haben. Der Polizei gegenüber gab er an, dass dies in seinem Heimatland Bosnien üblich sei, wie diese am Dienstag mitteilte. Sie wies ihn an, dies künftig zu unterlassen. Hinweise auf weitere Vorhaben des 37-Jährigen gab es zunächst nicht.