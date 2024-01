Polizeieinsatz in Stuttgart: Spazieren und Schlittschuhlaufen auf den Bärenseen – ist das erlaubt?

3 Mehrere Menschen wagte sich am Sonntag auf die Bärenseen in Stuttgart – erlaubt ist das aber nicht. Foto: StZN

Dutzende Menschen gehen am Sonntag auf die in weiten Teilen gefrorenen Bärenseen, manche fahren Schlittschuh, andere Spazieren über die Fläche. Doch das ist verboten, die Polizei rückt an.











Die Bärenseen in Stuttgart sind am Sonntag zu einem kleinen Winterparadies mit Magnetwirkung geworden. Viele Familien, Paare und Gruppen zog das sonnig-winterliche Wetter ins Freie. Die drei Seen waren in weiten Teilen von einer Eisschicht bedeckt und glitzerten in der Sonne. Dutzende wagten sich daher auf die zugefrorenen Flächen – auch wenn mehrere Schilder am Rand auf ein entsprechendes Verbot hinweisen.