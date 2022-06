1 Die Polizei untersucht, welches Sprengmittel verwendet wurde. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-pressefoto

In der Nacht zum Freitag werden Anwohnende im Stuttgarter-Osten durch eine Explosion aus dem Schlaf gerissen. Ein Auto wird stark beschädigt.















Ein sehr lauter Knall hat in der Nacht zum Freitag Menschen im Stuttgarter Osten aus dem Schlaf gerissen. Die Ursache war ein Anschlag auf ein Auto: Jemand hatte an einem Audi, der an der Klingenstraße abgestellt war, Sprengmittel angebracht und gegen 3.15 Uhr gezündet. Zeugen verständigten die Polizei. Die fand an dem Wagen, der im Frontbereich stark beschädigt worden war, Spuren eines Sprengmittels. Um was es sich dabei handelte, das überprüfe nun die Kriminaltechnik, sagt ein Sprecher der Polizei. Man könne noch nicht sagen, ob es sich um einen regulären Böller, einen selbst gebauten oder einen illegalen sogenannten Polen-Böller handelte. Auch ist nicht klar, ob jemand gezielt diesen Wagen beschädigen wollte oder ob es ein Zufallstreffer war. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 07 11/89 90 57 78 zu melden.