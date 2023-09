Beim Fußballspiel des 1. SV Fasanenhof II gegen den KF Kosova Bernhausen hat sich am Sonntagmittag das hässliche Gesicht des deutschen Lieblingssports gezeigt. Nach Polizeiangaben sind mehrere Dutzend Zuschauer und auch Spieler kurz vor der Halbzeitpause aufeinander losgegangen. Im Polizeibericht ist sogar von einer Massenschlägerei die Rede. Zwei 22 und 28 Jahre alte Fußballer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. „Sie wurden durch Tritte und Schläge verletzt“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann.

Bei der zweiten Roten Karte brechen alle Dämme

Auslöser für die Randale in dem Spiel der Kreisliga B, Staffel 4, das gegen 13 Uhr angepfiffen wurde, waren offenbar zwei Rote Karten. In beiden Fällen zeigte der Unparteiische sie den heimischen Fasanenhof-Akteuren. Nach dem zweiten Platzverweis in der 38. Minute – Kosova führte zu diesem Zeitpunkt mit 1:0 – brachen offenbar alle Dämme. Wenig später brach der Schiedsrichter die Partie ab. Welches Lager die Auseinandersetzung angezettelt hat, ist laut dem Polizeisprecher vorerst unklar und unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Was haben die Zeugen gesehen?

Trennen mussten die alarmierten Beamten die Streithähne übrigens nicht. Als die Einsatzkräfte gegen 13.45 Uhr im Logauweg im Fasanenhof vorfuhren, hatte sich die Lage schon wieder beruhigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711 / 8990 - 5778 in Verbindung zu setzen.