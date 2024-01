1 Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagnachmittag in der Stuttgarter Innenstadt im Einsatz (Archivbild). Foto: SDMG/SDMG / Willinger

Ein Abgang zum S-Bahn-Steig am Stuttgarter Hauptbahnhof ist am Donnerstagnachmittag gesperrt worden. Die Polizei kann aber schnell Entwarnung geben.











Link kopiert



Ein Abgang zum Hauptbahnhof in Stuttgart ist derzeit wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Auch die Feuerwehr ist im Einsatz. Laut einem Sprecher der Bundespolizei wurde in der Zwischenebene am Abgang Lautenschlagerstraße und Kronenstraße eine kleine Menge Flusssäure festgestellt. Es stammt aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Graffiti.