Polizeieinsatz in Sersheim

1 Die Polizei ermittelt gegen drei Jugendliche, die im Kreis Ludwigsburg randaliert haben. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Laute Schläge vom Bahnhof in Sersheim veranlassen Zeugen dazu, die Polizei zu rufen. Die Beamten nehmen drei Jugendliche fest.















Drei Jugendliche haben in der Nacht zum Mittwoch am Bahnhof in Sersheim (Kreis Ludwigsburg) randaliert und einen Fahrkartenautomaten sowie eine Infotafel beschädigt. Anwohner hatten gegen 23 Uhr laute Schläge vom Bahnsteig 2 gehört und den Notruf gewählt. Mehrere Einsatzkräfte der Landespolizei griffen wenig später drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren auf. Wie die Polizei berichtet, hatten die Teenager Steine, welche sie zuvor aus dem Gleisbereich geholt hatten, gegen die Schallschutzwände, Automaten und Informationstafeln geworfen.

Einer der 17-Jährigen versuchte noch, seine Haut zu retten, indem er falsche Angaben zu seiner Person machte. Allein, es half nichts. Gegen die im Enzkreis und in Pforzheim wohnhaften Jugendlichen ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.