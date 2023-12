Am frühen Montagabend kommt es auf der B10 bei Schwieberdingen zu ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Polizei sperrte die Bundesstraße voll. Was bisher bekannt ist.

Auf der B10 bei Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) hat sich am frühen Montagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Der Unfall ereignete sich auf Höhe Vöhringer Weg“ von Schwieberdingen kommend in Richtung Stuttgart. Die B10 ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei sprach in einer ersten Meldung von einem „großen Trümmerfeld“.

Bei dem Unfall sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei vier Personen leicht verletzt worden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind derzeit noch im Einsatz. Die Dauer der Sperrung ist noch unklar.