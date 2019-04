1 Auf der Linie S1 kam es zu Verspätungen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bahn-Mitarbeiter melden am Abend in Plochingen einen möglichen Einbruch. Die Polizei rückt an und sperrt den Bahnhof. Doch am Ende geht alles gut aus. Nur die S-Bahn-Fahrer brauchten Geduld.

Stuttgart - Aufregung am Donnerstagabend am Plochinger Bahnhof: Dort meldeten Bahn-Mitarbeiter einen möglichen Einbruch in ein Stellwerkgebäude. Schnell rückte die Polizei an und ging der Sache auf den Grund. Nach kurzer Zeit konnten die Beamten dann Entwarnung geben.

Laut Bundespolizei waren keine Einbrecher vor Ort. Der Einsatz hatte jedoch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Zwischen 21.30 und 22 Uhr war der Bahnhof gesperrt. Auf der Linie S1 kam es zu Ausfällen und Verspätungen.