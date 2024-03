1 Ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Foto: IMAGO //Wolfgang Maria Weber

Am frühen Donnerstagmorgen brechen Unbekannte in ein Schulgebäude in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ein. Bei der Fahndung ist nach Angaben der Polizei ein Hubschrauber im Einsatz, zudem werden mehrere Signalschüsse zur Orientierung abgegeben.











Am frühen Donnerstagmorgen ist in ein Gymnasium in der Anemonenstraße in Leinfelden-Echterdingen eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei zwischen 4.30 und 5 Uhr Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Räume.