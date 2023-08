1 Der 32-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Foto: picture alliance / /Patrick Seeger

Ein 32-jähriger Mann stiehlt am Dienstagmorgen alkoholische Getränke in einer Tankstelle in Köngen (Kreis Esslingen), dann wird er aggressiv. Das 68-jährige Opfer muss aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik.









In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich der Polizei zufolge ein 32-Jähriger befunden haben, der am Dienstag auf dem Alten Friedhof in Köngen und anschließend auf einem Kinderspielplatz am Kiesweg randaliert hat. Gegen 10 Uhr waren die Ordnungshüter von Passanten zum Alten Friedhof gerufen worden. Einem Anwohner war ein Mann aufgefallen, der dort den ganzen Morgen auf einer Bank saß, herumschrie und Alkohol konsumierte, den er, wie sich später herausstellte, zuvor an einer Tankstelle gestohlen hatte.