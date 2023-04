1 Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen in Esslingen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Am frühen Sonntagmorgen ist es vor einer Diskothek in der Kollwitzstraße in Esslingen zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen, die den Club offenbar kurz zuvor verlassen hatten. Wie die Polizei mitteilt, endete die Auseinandersetzung in einer Schlägerei mit etwa 20 Beteiligten. Etliche Personen erlitten dabei den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Mehrere Streifenwagen seien vor Ort gewesen. Einige der Beteiligten seien zunächst auf das Esslinger Polizeirevier mitgenommen worden und erst nach Feststellung ihrer Personalien wieder entlassen worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an.