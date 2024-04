1 Die Polizei sperrt den Bereich ab, bis die Gefahr gebannt ist. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Bagger gräbt auf einer Grünfläche am Ortsrand von Filderstadt-Bernhausen. Dabei steigt Rauch auf. Die Ursache ist noch unklar. Ein Supermarkt in der Nähe wird sicherheitshalber geräumt.











Link kopiert



Alarm in einem Discounter: Ein Supermarkt am Ortsrand von Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) ist am Freitagmittag evakuiert worden. Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden mussten wegen eines Polizeieinsatzes auf einem angrenzenden Grundstück zwischen der Nürtinger Straße und der Heubergstraße sicherheitshalber das Gebäude verlassen. Der Grund: „Bei Baggerarbeiten auf der Grünfläche an der Heubergstraße stieg Rauch auf. Wir sind jetzt dort, um die Ursache herauszufinden“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen auf Anfrage unserer Zeitung.