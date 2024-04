1 Die Pflegerin alarmierte die Polizei, weil keine examinierte Pflegefachkraft vor Ort war. Foto: dpa/Marijan Murat

Mehr als hundert alte Menschen in einem Heim müssen ständig gepflegt und im Notfall mit Medikamenten versorgt werden. Dafür war aber Dienstagnacht niemand eingeteilt. Eine Pflegerin in Not wählte die 110.











In einem Berliner Alten- und Pflegeheim mussten am Dienstagabend Polizei und Feuerwehr anrücken, weil das nötige Pflegepersonal für die Nacht fehlte. Als eine Pflegerin in dem Heim in Berlin-Lichtenberg am Dienstagabend ihre Schicht beenden wollte, stellte sie fest, dass die folgende Nachtschicht personell nicht ausreichend besetzt war, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.