Polizeieinsatz im Rewe in Marbach: Mann hält sich Messer an den Hals

1 Die Polizei brachte den Mann in die Psychiatrie. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Ein 26-Jähriger hat am Montagnachmittag in Marbach im Rewe-Markt ein Messer ausgepackt und sich dieses an der Kasse selbst an den Hals gedrückt. Währenddessen forderte er einen Mitarbeiter auf, die Polizei zu rufen.











Ein 26-Jähriger hat am Montagnachmittag im Rewe in der Grabenstraße in Marbach für Aufruhr gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 13.50 Uhr den Supermarkt betreten und sich ein Küchenmesser aus der Auslage genommen. Dieses nahm er anschließend aus der Verpackung, ging damit zum Kassenbereich – und hielt es sich selbst an den Hals wie auch in die Richtung eines Mitarbeiters. Bedroht habe er den 30-Jährigen aber nicht, sondern ihn stattdessen aufgefordert, die Polizei zu rufen.