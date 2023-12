Polizeieinsatz im Kreis Esslingen: Bundesstraße nach Unfall voll gesperrt

1 Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 36 000 Euro. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Donnerstag ereignet sich auf der B 312 zwischen Bempflingen und Neckartailfingen im Kreis Esslingen ein Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Die Straße musste gesperrt werden.











Link kopiert



Die Bundesstraße 312 musste am Donnerstag nach einem Unfall zwischen Bempflingen und Neckartailfingen für etwa eine Stunde gesperrt werden. Laut Polizei fuhr eine 33-Jährige gegen 13.10 Uhr in Richtung Neckartailfingen, als sie aus Unachtsamkeit mit ihrem VW immer weiter nach links und auf die Gegenfahrspur geriet. Ein entgegenkommender 48-Jähriger versuchte, mit seinem Sattelzug auszuweichen, wodurch er die Leitplanken touchierte. Dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der VW um 180 Grad gedreht wurde und in die Leitplanken prallte. Während ein im VW mitfahrendes und ordnungsgemäß gesichertes ein Jahr altes Kind nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt blieb, wurden die 33-Jährige und der Fahrer des Sattelzuges leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 36 000 Euro.