1 Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die von der Frau gefährdet wurden, können sich bei der Polizei melden. Foto: dpa/Jens Wolf

Nach einer rücksichtslosen Fahrt über die Autobahn geht einer Frau in psychischem Ausnahmezustand bei Besigheim-Ottmarsheim der Sprit aus. Dann bespuckt, beißt und beleidigt sie Polizisten. Das ist noch nicht alles.









Aggressiv, rücksichtslos, zu schnell: Eine 28-Jährige, die offenbar in einem psychischem Ausnahmezustand war, geriet am Samstagvormittag ins Visier der Polizei. Die Lenkerin eines Alfa Romeo mit französischem Kennzeichen war zunächst auf der A 6 und der A 81 unterwegs, wo sie mehrfach rechts auf dem Standstreifen überholte. Zudem zeigte sie anderen Fahrern den Mittelfinger. Auf der Landesstraße in Richtung Kirchheim am Neckar, kurz vor Besigheim-Ottmarsheim, blieb der Alfa dann stehen – der Tank war leer.