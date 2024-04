Polizeieinsatz am Bahnhof Bad Cannstatt

1 Am Montagabend sucht die Polizei in Bad Cannstatt mit einem Hubschrauber nach einer Person. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Am Bahnhof Bad Cannstatt sucht die Polizei am Montagabend mit einem Hubschrauber nach einer Person. Was bisher bekannt ist.











In Bad Cannstatt ist es am Montag in der Nacht gegen 23.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wird mit einem Hubschrauber nach einer Person gesucht. Für die Bevölkerung besteht laut Polizei keine Gefahr. Der Zugverkehr ist verlangsamt, aber nicht unterbrochen. Weitere Informationen folgen (Stand: 23.37 Uhr).