1 Durch einen Unfall am Stuttgarter Flughafen kippte eines der beteiligten Fahrzeuge auf die Seite. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Am Donnerstag ereignen sich in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) drei Unfälle. Unter anderem missachtet ein 44-jähriger Autofahrer laut Polizei an einer Kreuzung am Stuttgarter Flughafen die Vorfahrt eines 49-Jährigen.











Link kopiert



Das Missachten der Vorfahrt war die Ursache eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag am Flughafen ereignet hat, teilt die Polizei mit. Ein 44-jähriger Autofahrer war gegen 17.45 Uhr auf der Betriebsstraße von der Pforte West kommend unterwegs und wollte die Kreuzung in Richtung Flughafenstraße überqueren, heißt es im Bericht. Demnach ist er dabei mit dem Fahrzeug eines 49-Jährigen zusammengestoßen, der Vorfahrt hatte. Das Auto des 44-Jährigen habe sich um die eigene Achse gedreht und sei auf der Fahrerseite zum Liegen gekommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.