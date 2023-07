1 Drei für eine Polizeireform: Jörg Krauss, Stefanie Hinz und Thomas Strobl (v. l.) Foto: dpa/Marijan Murat

Der neue Beauftragte für Werte- und Führungskultur in der Polizei verwendete sich offenbar im Dezember 2021 bei der Landespolizeipräsidentin für den wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe suspendierten Polizeiinspekteur.









Jörg Krauss ist eine der tragenden Säulen, auf denen Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Polizei des Landes reformieren will. Der frühere Amtschef im Finanzministerium soll, so der Plan, eine Stabsstelle für Werte- und Führungskultur leiten, die direkt beim Ressortchef angesiedelt ist. Eine Aufgabe, die Strobl nicht nur auf sein Ministerium beschränkt wissen will.