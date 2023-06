In der Nacht auf Sonntag sind zwei Männer in Stuttgart überfallen und ausgeraubt worden. Das berichtet die Polizei. Ein Mann ist dabei leicht verletzt worden. Ob es sich in beiden Fällen um die selbe Räubergruppe handelte, ist unklar.

Der erste Raubüberfall habe sich gegen 3.40 Uhr an einer Bar in der Hauptstätter Straße in Stuttgart-Mitte ereignet. Drei unbekannte Männer sollen einen 31-Jährigen um eine Zigarette gebeten haben. Während der betrunkenen Mann der Bitte nachkam, soll ein Unbekannter aus der Gruppe die Geldbörse aus der Hosentasche des 31-Jährigen gestohlen haben. Anschließend sei das Trio weggerannt.

Das Opfer habe die mutmaßlichen Täter verfolgt und wurde nahe der Eberhardstraße geschlagen und zu Boden gestoßen, als er die Männer einholte. Das Opfer beschreibt einen Räuber als etwa 1,90 Meter großen, dunkelhäutigen Mann mit einem schwarzen T-Shirt und Jeans. Er soll Rasta-Locken haben.

Der zweite Räuber wird als dunkelblond mit blauen Augen beschrieben, er habe einen Bart und soll ein weißes T-Shirt getragen haben. Von der dritten Person war keine Beschreibung möglich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 in Verbindung zu setzen.

Goldkette vom Hals gerissen

Unter derselben Nummer sollen sich auch Zeugen melden, die möglicherweise einen Raubüberfall in der Steinstraße in Stuttgart-Mitte beobachtet haben. Dort sollen laut Polizei drei Unbekannte einen 43 Jahre alten Mann gegen 4.30 Uhr an der Einmündung zur Breite Straße in ein Gespräch verwickelt haben und ihm eine Goldkette im Wert von mehreren Hundert Euro vom Hals gerissen haben. Dabe sei der 43-Jährige leicht am Hals verletzt worden.

Die drei Täter flüchteten seien in unterschiedliche Richtungen geflohen. Alle drei Räuber sollen akzentfreies Deutsch gesprochen haben, zwei von ihnen waren etwa 1,90 Meter. Der Haupttäter soll ein schwarzes T-Shirt sowie eine Jeans getragen haben.