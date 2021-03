1 Einbrecher sind am Wochenende durch den Stuttgarter Norden und durch den Stadtbezirk Vaihingen gezogen (Symbolfoto). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Am Wochenende sind Unbekannte in Stuttgart-Vaihingen in eine Wohnung eingebrochen und scheiterten bei mehreren Versuchen im Stuttgarter Norden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Stuttgart - Unbekannte sind am Wochenende in eine Wohnung in Stuttgart-Vaihingen eingebrochen. Laut Polizei hebelten die Täter die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Janningsstraße auf und durchsuchten die Wohnung. Sie stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Einbruch soll zwischen Samstag um 18 Uhr und Sonntag um 14.30 Uhr stattgefunden haben.

Am Freitagnachmittag waren Unbekannte daran gescheitert, in Wohnungen im Stuttgarter Norden einzubrechen. Laut Polizei versuchten Einbrecher in der Sarweystraße am Freitag zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr mehrere Eingangstüren von Mehrfamilienhäusern aufzubrechen. Der Sachschaden beträgt einige Hundert Euro. Die Täter entkamen jeweils unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711 / 899 05 778 zu melden.

