1 Die Tasche des Rettungswagens wurde gestohlen, als die Rettungskräfte einen 17-Jährigen versorgten. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Unbekannte stehlen in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart medizinische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Rettungswagen. Die Polizei sucht Zeugen.











Diebe haben in der Nacht zum Sonntag medizinische Geräte aus der Einsatztasche eines Rettungswagens in Stuttgart-Nord gestohlen. Um welche Geräte es sich dabei genau handelte, konnte die Polizei am Montag zunächst nicht mitteilen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.