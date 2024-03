Weil sie offenbar sein Bargeld haben wollte, bedroht eine Jugendliche am Sonntag einen 27-Jährigen in Stuttgart-Mitte mit einem Messer. Doch der Mann wehrt sich.

Eine 16-Jährige steht laut Polizei im Verdacht, am frühen Sonntagmorgen in Stuttgart-Mitte einen Mann bedroht zu haben, weil sie sein Geld haben wollte – dabei soll sie auch ein Messer gezückt haben. Es werden Zeugen gesucht.

Die Jugendliche und der 27-jährige Mann lernten sich nach den Angaben der Beamten am Samstagabend kennen und gingen gegen 2.15 Uhr gemeinsam in ein Parkhaus an der Kronenstraße, um sich zu unterhalten. Dabei soll die 16-Jährige bemerkt haben, dass der Mann Bargeld hat. Sie habe ihn aufgefordert, es ihr zu geben und mit einem Messer gedroht.

Mann fixiert Jugendliche bis Polizei eintrifft

Der 27-Jährige weigerte sich laut Polizei jedoch und fixierte die junge Frau am Boden bis die Beamten eintrafen. Dabei verletzte er sich leicht. Polizeibeamte nahmen die Frau kurz darauf vorläufig fest.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.