Polizei rettet Katze in Backnang Tier kann sich nicht mehr auf den Beinen halten

Von red/bb 04. August 2018 - 09:59 Uhr

Die Katze war durch die Hitze völlig ausgetrocknet und so schwach, dass sie nicht mehr laufen konnte. (Symbolfoto) Foto: dpa

Die Polizei in Backnang hat eine völlig ausgetrocknete und überhitzte Katze in letzter Minute gerettet. Eine Zeugin hatte das Tier in einem Gebüsch entdeckt. Selbstständig aufstehen konnte die Katze nicht mehr.

Backnang - Dass die derzeitige Hitzewelle auch für Tiere gefährlich sein kann, hat die Polizei in Backnang (Rems-Murr-Kreis) nun erlebt. Sie ist am Freitagabend in Sachen Tiernotrettung ausgerückt. Eine Zeugin hatte die Beamten wegen einer vermeintlich verletzten Katze an der Straße gerufen.

Wie die Polizei berichtet, hatte die aufmerksame Frau gegen 17.45 Uhr die Katze im Gebüsch an der Südstraße gesehen und angenommen, das Tier sei verletzt. Sie alarmierte die Polizei. Die Streifenwagenbesatzung fand eine das etwa 15 Jahre alte Tier, das völlig dehydriert und überhitzt war und sich nicht mehr selbstständig auf den Beinen halten konnte.

Die Polizisten brachten die Katze in eine nahegelegene Tierklinik, dort wird sie nun versorgt. Der Besitzer der Katze konnte noch nicht ausfindig gemacht werden.