Der Mann soll seine Ex-Freundin über mehrere Tage geschlagen und missbraucht haben. (Symbolbild)

Ein 28-jähriger Reutlinger soll seine Ex-Freundin in deren Wohnung über mehrere Tage festgehalten, missbraucht und mit dem Tod bedroht haben. Als der Mann für kurze Zeit die Wohnung verlässt, kann die 25-Jährige eine Bekannte alarmieren.















Ein 28 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seine 25-jährige Ex-Freundin in deren Wohnung in Reutlingen über mehrere Tage gegen ihren Willen festgehalten, geschlagen, sexuell missbraucht und mit dem Tode bedroht zu haben. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilt, soll der 28-Jährige im Laufe der vergangenen Woche die junge Frau in ihrer Wohnung über mehrere Tage mehrfach geschlagen, zu sexuellen Handlungen gezwungen und mit dem Tod bedroht haben. Als der Mann am Mittwoch die Wohnung für kurze Zeit verließ, konnte die 25-Jährige eine Bekannte verständigen, die sie befreite und in eine Klinik brachte. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie dort stationär aufgenommen werden.

Verdächtiger am Freitag in Rottenburg festgenommen

Die Kriminalpolizei nahm ihre Ermittlungen auf und fahndete nach dem Beschuldigten, dessen Aufenthaltsort zunächst unbekannt war. Am Freitag konnte der 28-Jährige schließlich in Rottenburg vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde er am Samstag der Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, die die Untersuchungshaft anordnete.

Gegen den polizeibekannten Verdächtigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Geiselnahme, der sexuellen Nötigung, Bedrohung und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.