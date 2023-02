2 Die Polizei sucht die vermisste Emily-Sophie Breitung aus dem thüringischen Nordhausen. Foto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com/nde

Das Verschwinden beschäftigt die Polizei seit dem frühen Donnerstagmorgen. Sie geht davon aus, dass sich die Schülerin von Thüringen aus auf den Weg in den Kreis Ludwigsburg gemacht hat.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine Zwölfjährige, die vermisst wird, beschäftigt die Polizei seit dem frühen Donnerstagmorgen. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Schülerin von Nordhausen (Thüringen) mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg nach Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) gemacht hat. Zuletzt wurde ihr Standort in der Nähe von Nürnberg ermittelt. Bei dem Mädchen handelt es sich laut der Polizei um Emily-Sophie Breitung aus Nordhausen, etwa 80 Kilometer westlich von Leipzig. Die Zwölfjährige ist etwa 1,60 Meter groß und von schlanker Gestalt. Sie hat schulterlange, orange- bis kupferfarbene Haare. Als Besonderheit weist die Polizei auf eine Lücke in der linken Augenbraue hin. Vermutlich trägt sie eine schwarze Cargohose, einen schwarzen Kapuzenpullover mit Bildern und Aufdrucken sowie schwarz-weiße Schuhe. Bei ihrem Aufbruch nahm sie eine schwarze Sporttasche mit Kleidung und Hygieneartikeln mit.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei bitte um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens. Sie sucht Zeugen, die die Zwölfjährige auf dem Weg nach Steinheim an einem Bahnhof oder in öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen haben. Angaben zu dem Vermisstenfall nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 0 36 31/96-0 entgegen. Gleiches gilt für die Bundespolizei und andere Polizeidienststellen.