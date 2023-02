1 Am Ludwigsburger Busbahnhof hat ein 29 Jahre alter Mann Passanten belästigt. Foto: Simon Granville

Die Polizei nimmt einen Mann fest. Er soll versucht haben Passanten am Busbahnhof zu bespucken und mit einem Stock anzugreifen.









Ein 29 Jahre alter Mann ist am Sonntagnachmittag im Bereich des Busbahnhofs in Ludwigsburg äußerst aggressiv auf Passanten losgegangen. Die Polizei vermutet, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und betrunken gewesen sein dürfte. Gegen 17.40 Uhr alarmierte eine 67 Jahre alte Frau die Polizei, da der Mann kurz zuvor versucht hatte, sie zu bespucken. Darüber hinaus sei er mit einem Stock auf einen noch unbekannten Passanten losgegangen. Vor Ort versuchten Polizistinnen und Polizisten auf den aggressiven 29-Jährigen einzuwirken. Das blieb allerdings erfolglos. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde er vorläufig festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Ermittlungen unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten dauern an. Das Polizei bittet den noch unbekannten Passanten sich zu melden.