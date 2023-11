Polizei in Waiblingen ermittelt: Unbekannte setzen 20 Meerschweinchen aus

Polizei in Waiblingen ermittelt

1 Die Tiere wurden einem Tierschutzverein übergeben (Symbolbild aus dem Archiv). Foto: Gottfried Stoppel

Ein Spaziergänger staunt nicht schlecht, als er am Waldspielplatz in Hegnach einen Karton entdeckt. Darin befinden sich 20 Meerschweinchen, die meisten davon Babys, ausgesetzt ohne Wasser oder Futter.











Unbekannte haben in Waiblingen-Hegnach (Rems-Murr-Kreis) 20 Meerschweinchen ausgesetzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte am Donnerstag ein Spaziergänger am Waldspielplatz im Hartwald einen Karton mit den Tieren entdeckt. Wer sie ohne Nahrung und Wasser dorthin gebracht und sich selbst überlassen hatte, ist unklar.