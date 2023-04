1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Drei Jugendliche werden am Dienstag von einem Quartett in Ulm brutal attackiert. Während eines der Opfer leicht verletzt wird, erleidet ein anderes lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.









Drei Jugendliche sind am späten Dienstagabend in Ulm von einem Quartett brutal attackiert worden. Einer der Angreifer stach dabei auf einen der Jugendlichen ein und verletzte diesen lebensgefährlich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, gingen zwei 17-Jährige und ein 16-Jähriger gegen 23 Uhr gemeinsam aus Richtung Blaubeurer Straße in Richtung Hauptbahnhof. Dabei passierten sie eine Unterführung der B10 entlang der „Kleinen Blau“. Am Ende der Unterführung standen die vier Unbekannten, bei denen es sich offenbar um drei Männer und eine Frau handelte, die wohl Alkohol tranken.

Unbekannter verletzt 17-Jährigen am Hals – Lebensgefahr

Einer der Männer soll einem der 17-Jährigen plötzlich mit der Faust ins Gesicht und dann mit einem Gegenstand, offenbar einer Flasche, auf den Kopf geschlagen haben. Der Jugendliche wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Daraufhin soll der Unbekannte mit dem Gegenstand auf den zweiten 17-Jährigen eingestochen haben, wodurch dieser am Hals verletzt wurde. Der 17-Jährige erlitt dadurch so schwere Verletzungen, dass Lebensgefahr besteht. Das Quartett flüchtete in Richtung Innenstadt. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich Verletzten zur Behandlung in eine Klink, wo er notoperiert wurde.

Eine Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat mittlerweile eine Sonderkommission und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.