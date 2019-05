1 Die Polizei hat zwei Jugendliche festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa

Mitten in der Nacht wird die Polizei zu einer Baustelle in Bad Cannstatt gerufen. Dort haben zwei Jugendliche eine Spritztour mit einer Planierraupe unternommen.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Polizeibeamte haben in der Nacht auf Freitag zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche festgenommen. Sie stehen im Verdacht, auf einem Baustellengelände an der Düsseldorfer Straße unerlaubt mit einer Planierraupe gefahren zu sein.

Gegen 0.30 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und gab an, zwei Jugendliche auf einer Planierraupe in einer umzäunten Baustelle beobachtet zu haben. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung versuchte der 14-Jährige davonzurennen. Die Beamten nahmen ihn nach kurzer Verfolgung fest. Der zweite Jugendliche, der sich anfänglich noch kooperativ zeigte, weigerte sich jedoch, seinen Namen zu nennen und wehrte sich im weiteren Verlauf gegen seine Festnahme. Aufgrund der massiven Gegenwehr wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt.

Die Jugendlichen kommen noch für eine weitere Tat infrage

Derzeit ermittelt die Polizei noch, wie die Jugendlichen die Planierraupe in Betrieb genommen haben und wie sie auf das Gelände gekommen sind.

Im Verlauf der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass die beiden Burschen für zwei Einbrüche in Elektrowarengeschäfte in Bad Cannstatt in Betracht kommen. Bei den Einbrüchen wurden Mobiltelefone und Tablets im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Ermittlungen zum Verbleib des Diebesgutes dauern an. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden ihren Eltern übergeben.