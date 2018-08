Polizei in Nürtingen sucht Besitzer Hund greift Frau an und beißt zu

Von red/bb 01. August 2018 - 11:59 Uhr

Die 52-Jährige wurde nach dem Hundebiss in einem Krankenhaus versorgt. (Symbolfoto) Foto: dpa

Als eine 52-Jährige am Dienstagabend am Beutwangsee bei Nürtingen spazieren geht, wird sie von einem plötzlich aufgetauchten Boxer- oder Boxermischling angegriffen und gebissen. Die Polizei sucht Hund und Halter.

Nürtingen/Neckarhausen - Die Polizei in Nürtingen sucht Hinweise zu einem freilaufenden Hund, der am Dienstagabend am Beutwangsee bei Nürtingen (Kreis Esslingen) eine Frau angefallen und gebissen hat.

Die 52-Jährige war laut Polizei mit einer weiteren Frau gegen 19.45 Uhr am Beutwangsee spazieren. Etwa 300 bis 400 Meter nach dem Kiosk in Richtung Neckartailfingen kam aus Richtung See ein Boxer oder Boxermischling knurrend und bellend auf die beiden Frauen zugelaufen.

Der Hund griff die 52-Jährige unvermittelt an, sprang an ihr hoch und biss ihr in den Arm. Dann trollte sich der Hund in Richtung See. Die Suche der alarmierten Polizisten nach dem braunen Hund mit schwarzer Markierung blieb erfolglos. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Die Polizei Nürtingen ermittelt – Zeugen melden sich unter der Telefonnummer: 07022/92240.