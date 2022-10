6 Die Flucht des 31-Jährigen vor der Polizei endete mit einem Unfall. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Eine Streife bemerkt in Göppingen einen unsicher fahrenden Mann in einem Hyundai. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollen, gibt dieser Gas – doch weit kommt er nicht. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein 31 Jahre alter, betrunkener Hyundai-Fahrer hat sich am Samstagmorgen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Göppingen geliefert und dabei einen Unfall verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war eine Streife kurz vor 8 Uhr auf der B297 von Göppingen in Richtung Bartenbach unterwegs. Dabei fiel ihnen die unsichere Fahrweise des Hyundai auf. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten und dazu das Blaulicht und die Halteaufforderung einschalteten, soll der 31-Jährige Gas gegeben und mit mehr als 100 km/h durch Göppingen gerast sein. Nachdem der Fahrer ein Auto überholt hatte, kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Dabei wurden zwei Verkehrszeichen, eine Straßenlaterne und eine Hecke beschädigt. Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Alkotest ergab laut Polizei einen Wert deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Zeugen - vor allem der Fahrer des unmittelbar vor dem Unfall überholten Autos - werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07335/9629-0 bei der Polizei zu melden.