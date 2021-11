1 Im Freizeitbad „Miramar“ ist zu Beginn der vergangenen Woche eine Frau in einer Rutsche stecken geblieben (Archivfoto). Foto: imago images/brennweiteffm/via www.imago-images.de

Nachdem eine Frau im Freizeitbad „Miramar“ in Weinheim offenbar über eine Stunde lang stecken geblieben ist und bei einem Zusammenprall verletzt wurde, ermittelt nun die Polizei.















Stuttgart - Eine Frau ist in einem Freizeitbad in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) in einer Rutsche stecken geblieben und offenbar über einen längeren Zeitraum dort vergessen worden. Später sei eine weitere Frau auf die 43-Jährige aufgerutscht, wie die Polizei am Donnerstag bestätigte. Medien berichten, dass die Frau 80 Minuten in der engen Röhre habe ausharren müssen. Beide Frauen seien bei dem Zusammenprall verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. Der Vorfall habe sich bereits zu Beginn der vergangenen Woche ereignet.