1 Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen des Einbruchs in Stetten um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images/Marius Bulling

Unbekannte sind in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) in ein Feuerwehrhaus und einen Jugendtreff eingebrochen. In Owen haben Einbrecher in einem Vereinsheim zugeschlagen.











Link kopiert



Einbrecher haben aus einem Jugendtreff in Stetten, einem Stadtteil von Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) eine Spielekonsole und Bargeld gestohlen. Außerdem schlugen sie auch in einem benachbarten Feuerwehrhaus zu, berichtet die Polizei. Und auch in Owen waren am Wochenende Einbrecher unterwegs.