Mit einer üblen Masche hat sich eine Dreiergruppe am Sonntagmorgen am Bahnhof in Ludwigsburg ans Werk gemacht. Gegen 6.10 Uhr war zufällig eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg am Bahnhofsgebäude unterwegs, wo sie von Passanten auf eine Dreiergruppe junger Männer aufmerksam gemacht wurde. Die Männer sollen im Bahnhofsbereich mehrere Fußgänger und Bahnreisende in spanischer Sprache angesprochen und während des Gesprächs bestohlen haben. An den Bahngleisen trafen die Beamten dann noch auf weitere Geschädigte, die ebenfalls von der Gruppe bestohlen worden waren.

Den Beamten gelingt es, einen der Tatverdächtigen festzunehmen

Noch während der Befragungen trafen die Beamten am Westausgang auf die drei Männer. Bei der Annäherung flüchteten die Tatverdächtigen sofort und rannten in Richtung Pflugfelder Straße davon. Der Polizei gelang es jedoch noch, einen 22-jährigen Tatverdächtigen einzuholen und festzunehmen. Nachdem die Beamten den Mann zu Boden gebracht und Handschellen angelegt hatten, verlor dieser sein Bewusstsein.

Die Polizei sucht weitere Geschädigte sowie Zeugen

Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Im Krankenhaus stabilisierte sich sein Zustand und er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Bei dem Tatverdächtigen konnte lediglich ein Anhänger einer Halskette, der wohl ebenfalls aus einem Diebstahl stammte, aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte und Zeugen und bittet darum, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Telefon 0 71 41 / 18 53 53 oder unter der E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.