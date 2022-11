1 Ursula Keck wird anscheinend nur noch bis zum nächsten Jahr den Takt in Kornwestheim vorgeben. Foto: Archiv (Simon Granville

Die Oberbürgermeisterin von Kornwestheim wird offenbar bei den Wahlen im kommenden Jahr nicht mehr antreten.















Tritt die Oberbürgermeisterin Ursula Keck bei der nächsten Wahl noch einmal an oder nicht? Das war eine der spannendsten lokalpolitischen Fragen der vergangenen Wochen in Kornwestheim. Am späten Mittwochnachmittag will sich die Amtsinhaberin offiziell dazu erklären. Schon vorab ist allerdings durchgesickert, wie ihre Entscheidung ausfallen wird: Keck wird demnach nicht erneut ihren Hut in den Ring werfen.

Im Gemeinderat dürfte dieser Beschluss größtenteils auf Wohlwollen stoßen. Bis auf die Grünen waren zuletzt alle Fraktionen mehr oder weniger auf Abstand zu Keck gegangen. Die Kornwestheimer schreiten im kommenden Jahr zur Wahlurne, vermutlich im Juni.