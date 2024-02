Politischer Aschermittwoch der SPD in Ludwigsburg: „Völkische Trottel“: Kühnert und Stoch wettern deftig gegen die AfD

6 Kevin Kühnert warnt leidenschaftlich vor der Gefahr für die Demokratie durch die extreme Rechte und erntet von den SPD-Mitgliedern jubelnde Standing-Ovations. Foto: Simon Granville

Weniger Witz, dafür mehr Leidenschaft. SPD-Landeschef Andreas Stoch und Generalsekretär Kevin Kühnert überzeugen im Ludwigsburger Forum mit emotionalen Reden gegen Rechtsextremismus und Sticheleien gegen ihre Gegner.











Die SPD ist die älteste Partei Deutschlands und auch ihre Mitglieder scheinen in die Jahre gekommen zu sein. Der Großteil der rund 500 Gäste im Ludwigsburger Forum am Schlosspark ist im Rentenalter, nur einige Grüppchen jüngerer Mitglieder sammeln sich an den Tischen. Darunter auch Daniel Gruner, Vorsitzender der Tübinger SPD und Felix Fuchs aus dem Landesvorstand der Jusos. „Ich hoffe, dass in den Reden auf den Kampf gegen rechts eingegangen wird“, sagt Fuchs während der Musikverein Oßweil die eintreffenden Genossen unterhält. Aber auch die Kommunal- und die Europawahl sind den jungen Mandatsträgern wichtig. „Das soll uns einen richtigen Push geben für dieses Wahljahr“, sagt Gruner.