1 Der Einsatz von Pirmin Löffler (links) und seinen Kollegen vom SV Kornwestheim stimmte. Für eine Weiterkommen im Pokal hat es aber nicht gereicht. Foto: Baumann

Der SV Kornwestheim scheitert im Bezirkspokal Enz/Murr mit 1:2 im Halbfinale gegen denSV Leonberg/Eltingen. Fokus gilt jetzt Duell gegen Neckarrems.











Große Enttäuschung beim SVK

Einen Pokal in die Höhe zu stemmen ist für jeden Fußballer ein erhebendes Gefühl. Egal in welchem Wettbewerb. Der Pokal ist auch ein Titel, der über eine schlechte Saison in der Liga hinwegtrösten oder eine gute krönen kann. Um aber den Pott zu gewinnen, muss man aber zumindest das Endspiel erreichen. Das ist dem Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim am Mittwochabend auf dem heimischen Kunstrasen leider nicht gelungen. Mit 1:2 (0:1) unterlag die Mannschaft von Trainer Markus Koch gegen den Ligarivalen SV Leonberg/Eltingen im Halbfinale des Bezirkspokals Enz/Murr.