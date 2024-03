Handball-Pokal-Halbfinale in Stuttgart: Bietigheim gewinnt gegen den Thüringer HC

1 Bietigheim jubelt nach dem Sieg im Halbfinale gegen den Thüringer HC. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben den Einzug ins Finale des DHB-Pokals verpasst. Die Mannschaft scheiterte am Titelverteidiger SG BBM Bietigheim.











Das Team von Trainer Herbert Müller scheiterte am Samstagabend beim Final4 in Stuttgart trotz einer aufopferungsvollen kämpferischen Leistung im Halbfinale an Titelverteidiger SG BBM Bietigheim mit 21:25 (12:13). Vor 2356 Zuschauern waren Annika Lott und Johanna Reichert mit jeweils fünf Toren die besten Werferinnen des THC. Für Bietigheim traf Antje Döll zehnmal. Im Spiel um Platz drei treffen die Thüringerinnen am Sonntag (14.00 Uhr) auf den VfL Oldenburg, der das erste Halbfinale gegen TuS Metzingen mit 30:31 (26:26, 14:16) nach Siebenmeterwerfen verloren hatte.