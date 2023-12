Podcast zum VfB Stuttgart: Warum Mittelstädt kein Mittelmaß ist

1 Gewann die meisten Zweikämpfe in Frankfurt: Maximilian Mittelstädt. Foto: imago/StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der aktuellen Situation beim VfB Stuttgart. In der 268. Folge blicken wir auf den Auswärtssieg in Frankfurt, Maximilian Mittelstädt und das anstehende Heimspiel gegen Werder Bremen.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart spielt weiterhin eine brutal gute Bundesliga-Saison. Auch in Frankfurt waren die Schwaben siegreich. Herausgestochen ist unter anderem Maximilian Mittelstädt, der die meisten Zweikämpfe in einer Bundesliga-Partie für den VfB Stuttgart in dieser Saison gewann. Am Samstag steht die nächste Topspiel-Ansetzung gegen Werder Bremen an. Über all das sprechen Philipp und Christian im PodCannstatt.