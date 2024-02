Podcast zum VfB Stuttgart: Waldemar Anton und das Warten auf den Anruf

1 Dürfte bald ein weiterer VfB-Nationalspieler werden: Kapitän Waldemar Anton. Foto: imago/StZN

Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 276. Folge sprechen Philipp Maisel und Christian Pavlic über das hochklassige und bittere Aus im DFB-Pokal beim Tabellenführer aus Leverkusen. Wenige Tage davor fuhren die Schwaben einen Sieg in Freiburg ein. Damit ist die 40-Punkte-Marke schon nach 20 Spieltagen erreicht. Der Bundesliga-Alltag geht am Sonntag mit dem Heimspiel gegen die abstiegsgefährdeten Mainzer weiter.