Verspielen Didavi und Co. in dieser Phase den Aufstieg?

1 Daniel Didavi vom VfB Stuttgart steht unter anderem im Fokus der aktuellen Folge. Foto: StZN/Baumann

Im VfB-Podcast unserer Redaktion spricht Redakteur Christian Pavlic mit Sportchef Dirk Preiß über aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. Im Fokus stehen die Partien in Kiel und gegen den HSV.

Stuttgart - Unser VfB-Podcast „PodCannstatt“ beschäftigt sich jede Woche mit den Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 112. Episode spricht Redakteur Christian Pavlic mit Sportchef Dirk Preiß über die 2:3-Pleite bei Holstein Kiel und ihre Folgen. Das sind die Themen dieser Ausgabe:

• Rückblick auf #KSVVfB

• Die nächste Auswärts-Bruchlandung

• Bärendienst durch Daniel Didavi

• Jobgarantie für Pellegrino Matarazzo

• NLZ-Kooperation mit Friedrichshafen

• Vorschau auf #VfBHSV und #SGDVfB

• Taktikanalyse von Jonas Bischofberger

Hier geht es zur aktuellen Folge:

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über sämtliche Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Jeweils donnerstags und so passend zum nächsten Spiel des VfB Stuttgart kommt die neue Folge in die jeweiligen Stores.