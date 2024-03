1 Frank Schmidt (links) ging in der Hinrunde als Sieger vom Platz. Foto: imago/StZN

Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 283. Folge blickt Christian Pavlic mit Jürgen Frey auf die nominierten VfBler bei der deutschen Nationalmannschaft. Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav und Waldemar Anton debütierten erfolgreich. Weitere Themen sind die neuen Marktwerte, bei denen einige Stuttgarter ordentliche Sprünge gemacht haben, und ein Update zur Vereinspolitik. Dazu natürlich der Ausblick auf das Heimspiel gegen den Aufsteiger und Sieger der Partie in der Hinrunde aus Heidenheim am Ostersonntag.