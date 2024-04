1 Ihnen fehlen ihre Mittelfeld-Partner: Andrich und Karazor. Foto: imago/StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 287. Folge sprechen Philipp Maisel und Christian Pavlic über die Niederlage in Bremen, die Lage der Liga, die VfB U21 und das Topspiel in Leverkusen.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 287. Folge analysieren Philipp Maisel und Christian Pavlic die Niederlage der Schwaben bei Werder Bremen. Der VfB muss sich an die eigene Nase fassen, dazu kommen aber auch strittige Entscheidungen. Trotzdem bleibt der VfB auf Platz 3 klar auf Champions-League-Kurs. Vor den Profis am Samstagabend steht noch das Stadtderby der VfB U21 bei den Stuttgarter Kickers an. Um 18:30 Uhr steht dann das Topspiel der Bundesliga an: Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart. Zweimal stellten die Weiß-Roten den ungeschlagenen Deutschen Meister schon vor große Schwierigkeiten.