FC Erzgebirge Aue gegen VfB Stuttgart Spieltagsblog: Aue will den VfB überrumpeln

Unser Spieltagsblog begleitet die VfB-Auswärtspartie am 4. Spieltag in Liga zwei gegen den FC Erzgebirge Aue – und begann mit der VfB-Pressekonferenz an diesem Mittwoch.